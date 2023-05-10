Дефицит российского бюджета составил 3,4 трлн рублей
По итогам апреля дефицит федерального бюджета России превысил план на год, говорится в материалах Министерства финансов РФ.
В ведомстве уточнили, что в апреле дефицит бюджета вырос на триллион рублей и составил 3,4 триллиона. Минфин привел цифры по итогам первых четырех месяцев 2023 года.
Отмечается, что расходы выросли на 26% и составили 11,206 триллиона рублей.
Объем доходов составил 7,782 триллиона рублей. Это на 22% ниже показателей за первые четыре месяца 2022 года.
Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил о дисбалансе между бюджетными расходами и доходами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru