Дефицит российского бюджета составил 3,4 трлн рублей

В ведомстве уточнили, что в апреле дефицит бюджета вырос на триллион рублей и составил 3,4 триллиона. Минфин привел цифры по итогам первых четырех месяцев 2023 года.

Отмечается, что расходы выросли на 26% и составили 11,206 триллиона рублей.

Объем доходов составил 7,782 триллиона рублей. Это на 22% ниже показателей за первые четыре месяца 2022 года.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил о дисбалансе между бюджетными расходами и доходами, передает «Радиоточка НСН».

