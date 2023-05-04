Минфин РФ заявил о недополучении в мае 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов
Федеральный бюджет России в мае может недосчитаться 8,1 миллиарда рублей доходов от экспорта нефти и газа. Такой прогноз опубликован на сайте министерства финансов РФ.
При этом за апрель падение показателя оказалось в четыре раза больше. Как уточнили в Минфине, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по результатам прошлого месяца составило минус 32,4 миллиарда рублей.
Как отмечает RT, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что если нефтегазовые доходы будут выше показателей, определённых бюджетным правилом, то излишки пойдут в Фонд национального благосостояния.
Ранее экономист Денис Ракша заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что власти РФ не будут пытаться удержать рубль от падения, чтобы компенсировать аномальный рост дефицита бюджета.
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