Минфин РФ заявил о недополучении в мае 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет России в мае может недосчитаться 8,1 миллиарда рублей доходов от экспорта нефти и газа. Такой прогноз опубликован на сайте министерства финансов РФ.

При этом за апрель падение показателя оказалось в четыре раза больше. Как уточнили в Минфине, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по результатам прошлого месяца составило минус 32,4 миллиарда рублей.

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Как отмечает RT, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что если нефтегазовые доходы будут выше показателей, определённых бюджетным правилом, то излишки пойдут в Фонд национального благосостояния.

Ранее экономист Денис Ракша заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что власти РФ не будут пытаться удержать рубль от падения, чтобы компенсировать аномальный рост дефицита бюджета.

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ФОТО: РИА Новости
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