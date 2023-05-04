Минфин РФ заявил о недополучении в мае 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет России в мае может недосчитаться 8,1 миллиарда рублей доходов от экспорта нефти и газа. Такой прогноз опубликован на сайте министерства финансов РФ.

При этом за апрель падение показателя оказалось в четыре раза больше. Как уточнили в Минфине, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по результатам прошлого месяца составило минус 32,4 миллиарда рублей.