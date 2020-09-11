Дефицит бюджета США за август вырос в три раза
Дефицит бюджета США в августе вырос в три раза в месячном выражении и превысил 200 миллиардов долларов, следует из отчета американского Минфина.
При этом сумма оказалась меньше прогнозируемой. Опрошенные агентством Рейтер аналитики считали, что дефицит бюджета в прошедшем месяце составит 245 миллиардов.
Текущий уровень дефицита оказался ниже, чем в августе 2019 года. Тогда он составил более 291 миллиарда долларов.
В июне 2020 этот показатель достиг рекордной отметки – 864 миллиарда долларов. Это в два раза больше майского показателя и почти в десять раз превышает цифры за июнь прошлого года.
Вместе с тем, сокращение доходов бюджета в июне почти достигло дефицита за весь 2019-й финансовый год.
Ранее бывший глава Минфина Генри Полсон предупредил, что бесконтрольный рост госдолга и бюджетный дефицит могут лишить доллар привилегированного положения в качестве основной мировой резервной валюты.
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