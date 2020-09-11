Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Дефицит бюджета США в августе вырос в три раза в месячном выражении и превысил 200 миллиардов долларов, следует из отчета американского Минфина.

При этом сумма оказалась меньше прогнозируемой. Опрошенные агентством Рейтер аналитики считали, что дефицит бюджета в прошедшем месяце составит 245 миллиардов.

Текущий уровень дефицита оказался ниже, чем в августе 2019 года. Тогда он составил более 291 миллиарда долларов.

Евро остаётся ниже 89 рублей, доллар – ниже 75 рублей

В июне 2020 этот показатель достиг рекордной отметки – 864 миллиарда долларов. Это в два раза больше майского показателя и почти в десять раз превышает цифры за июнь прошлого года.

Вместе с тем, сокращение доходов бюджета в июне почти достигло дефицита за весь 2019-й финансовый год.

Ранее бывший глава Минфина Генри Полсон предупредил, что бесконтрольный рост госдолга и бюджетный дефицит могут лишить доллар привилегированного положения в качестве основной мировой резервной валюты.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры