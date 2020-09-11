Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Дефицит бюджета США в августе вырос в три раза в месячном выражении и превысил 200 миллиардов долларов, следует из отчета американского Минфина.

При этом сумма оказалась меньше прогнозируемой. Опрошенные агентством Рейтер аналитики считали, что дефицит бюджета в прошедшем месяце составит 245 миллиардов.

Текущий уровень дефицита оказался ниже, чем в августе 2019 года. Тогда он составил более 291 миллиарда долларов.