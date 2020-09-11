Евро остаётся ниже 89 рублей, доллар – ниже 75 рублей

Российский рубль удерживает занятые в четверг позиции по отношению к евро и укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торгов.

Так, биржевой курс евро к 12:25 мск снизился на 0,04% и остаётся ниже 89 рублей – на отметке в 88,8 рубля. Доллар подешевел почти на 0,45% и торгуется ниже 75 рублей – на уровне 74,9 рубля.

В начале этой недели курс евро поднимался выше 90 рублей, а доллар стоил дороже 76 рублей.

