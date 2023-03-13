Дефицит бюджета США в феврале вырос на 21%
Дефицит госбюджета США в феврале составил $262 миллиарда, что на 21% больше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщило министерство финансов страны.
Уточняется, что доходы при этом снизились почти на 10%, а расходы выросли на 3,6%. Также сообщается, что объем поступлений в бюджет с октября сократился на 4%. За это время расходы увеличились на 7,7%.
Предварительный дефицит российского бюджета в январе – феврале может составить 2,581 триллиона рублей, сообщил ранее Минфин РФ. Отмечается, что расходы в первые два месяца 2023 года выросли на 52 процента и составили 5,744 триллиона рублей. В бюджет за это время поступило 3,163 триллиона рублей. На четверть меньше, чем в январе – феврале 2022 года.
Почти вдвое упали нефтегазовые доходы. В январе – феврале бюджет страны получил 947 миллиардов рублей. Это на 46% ниже, чем годом ранее.
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