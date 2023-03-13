Дефицит бюджета США в феврале вырос на 21%

Дефицит госбюджета США в феврале составил $262 миллиарда, что на 21% больше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Уточняется, что доходы при этом снизились почти на 10%, а расходы выросли на 3,6%. Также сообщается, что объем поступлений в бюджет с октября сократился на 4%. За это время расходы увеличились на 7,7%.