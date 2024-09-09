«Давление Запада»: Товары из Китая подорожают для россиян на 20%

Товары из Китая подорожают для россиян на 7-20% из-за проблем с расчетами на фоне западного давления на банки, заявил НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Ряд китайских банков запретили локальным поставщикам, сотрудничающим с российскими импортерами, открывать счета за пределами провинции, в которой они ведут основную деятельность, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Решением этой проблемы могут стать цифровые валюты и блокчейн, отмечают эксперты. Властопуло подтвердил усиление давления на банки Китая.

«Конечно, торговля с Китаем не остановится, она станет просто дороже, издержки станут гораздо выше. Сейчас мы видим проблемы с платежами, они выполняются через платежных агентов, через третьи страны. Это все в среднем добавляет к стоимости товаров от 7 до 15%, зависит от вида товаров. Чем хуже ситуация с расчетами, чем больше давление со стороны западных регуляторов, тем издержки будут выше. Но полностью прекратить торговлю невозможно, это невыгодно ни Китаю, ни нам. Импортный товар китайский подорожает до 20% в ближайшее время», - рассказал он.

По его словам, на импорт китайских товаров приходится уже до 50%, поэтому российский бизнес будет и дальше адаптироваться к непростым условиям.

«Мы видим, что на государственном уровне предпринимаются шаги. Анонсирован визит главы МИД Китая 11-12 сентября в Россию. Это тоже связано с тем, что хотят настроить, договориться о расчетах. Мы сильно зависим от импорта из Китая. Сейчас импорт китайских товаров от 40 до 50% уже составляет в российском импорте. Плюс часть товаров из Китая поступает в Россию через сопредельные государства. То есть статистический импорт с погрешностью, официально это импорт из Казахстана, Узбекистана, Белоруссию и так далее. Российский бизнес адаптируется, но это накладывает дополнительные издержки», - заключил собеседник НСН.

Ситуация с российскими платежами в Китай действительно сложная, однако некоторые региональные банки КНР до сих пор продолжают сотрудничество с Россией, просто их невысокие технологические возможности осложняют работу, заявил ранее председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов «Радиоточке НСН».