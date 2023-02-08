Датский производитель изоляционных материалов Rockwool останется в России
В опубликованном отчете компания подтвердила намерение остаться в России, сообщает ТАСС.
Решение остаться в России названо в отчете компании «наименее плохим вариантом».
«С этической и коммерческой точки зрения сохранить право собственности на компанию - это правильно", - сказано в документе.
После начала спецоперации компания перестала делать инвестиции в Россию. При этом за 2022 год оборот Rockwool в РФ вырос до €3,9 млрд.
В январе 2023 года об уходе с российского рынка сообщил французский производитель электроборудования Legrand. В компании объяснили данное решение «растущей сложностью операций и нестабильностью», передавал НСН.
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