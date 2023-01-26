Французская Legrand покинет российский рынок
Производитель электрооборудования, французская компания Legrand прекращает работу на российском рынке, говорится в пресс-релизе фирмы.
«Ввиду текущих обстоятельств, включая растущую сложность операций и нестабильность, Legrand решила прекратить операции в России и на данный момент изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере», — сказано в сообщении.
Бизнес компании в России составляет 1,5 процента от годовых продаж за 2022 год. В Legrand назвали уход с рынка России «лучшим вариантом» с целью соблюдения законодательства, а также обеспечения операций для сотрудников и покупателей в долгосрочной перспективе.
Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon заявила, что решила продать свои активы в России. В настоящее время компания ведет поиск покупателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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