Французская Legrand покинет российский рынок

Производитель электрооборудования, французская компания Legrand прекращает работу на российском рынке, говорится в пресс-релизе фирмы.

«Ввиду текущих обстоятельств, включая растущую сложность операций и нестабильность, Legrand решила прекратить операции в России и на данный момент изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере», — сказано в сообщении.

Бизнес компании в России составляет 1,5 процента от годовых продаж за 2022 год. В Legrand назвали уход с рынка России «лучшим вариантом» с целью соблюдения законодательства, а также обеспечения операций для сотрудников и покупателей в долгосрочной перспективе.

Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon заявила, что решила продать свои активы в России. В настоящее время компания ведет поиск покупателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

