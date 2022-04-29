Датская Ørsted не будет платить за российский газ в рублях
29 апреля 202212:50
Датская энергокомпания Ørsted отказалась оплачивать российский газ в рублях. Об этом заявил генеральный директор предприятия Мадс Ниппер.
По его словам, Ørsted отвергает соответствующее требование «Газпром экспорта».
«Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем наши текущие контракты», — цитирует Ниппера РИА Новости.
Ранее от расчетов за газ в рублях отказались Польша, Болгария, Финляндия.
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29 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru