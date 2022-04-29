Датская Ørsted не будет платить за российский газ в рублях

Датская энергокомпания Ørsted отказалась оплачивать российский газ в рублях. Об этом заявил генеральный директор предприятия Мадс Ниппер.

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По его словам, Ørsted отвергает соответствующее требование «Газпром экспорта».

«Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем наши текущие контракты», — цитирует Ниппера РИА Новости.

Ранее от расчетов за газ в рублях отказались Польша, Болгария, Финляндия.

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ФОТО: РИА Новости
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