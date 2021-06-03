Чубайс призвал к 100% перестройке экономики России

Экономическую политику в России необходимо выводить на новый уровень, реструктуризации требуют 100% отечественных бизнесов. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Такую точку зрения он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме.

Как пояснил Чубайс, столь масштабная перестройка в экономике диктуется новыми вызовами. По его словам, мир уже готов принять решение о кардинальном изменении всей экономической политики в направлении энергоперехода в рамках борьбы за сохранение климата.