Чубайс призвал к 100% перестройке экономики России
Экономическую политику в России необходимо выводить на новый уровень, реструктуризации требуют 100% отечественных бизнесов. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Такую точку зрения он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме.
Как пояснил Чубайс, столь масштабная перестройка в экономике диктуется новыми вызовами. По его словам, мир уже готов принять решение о кардинальном изменении всей экономической политики в направлении энергоперехода в рамках борьбы за сохранение климата.
«Масштабы этого преобразования сопоставимы с индустриализацией, промышленной революцией в Великобритании в XVIII веке», — цитирует Ura.ru спецпредставителя президента.
Чубайс также выразил уверенность, что Россия имеет возможность остаться великой энергетической державой, если заменит экспорт углеводородов на поставки экологически чистого водорода. По его оценке, в этом плане у страны есть «фантастические» перспективы.
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