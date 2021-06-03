Чубайс призвал к 100% перестройке экономики России

Экономическую политику в России необходимо выводить на новый уровень, реструктуризации требуют 100% отечественных бизнесов. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Такую точку зрения он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме.

Как пояснил Чубайс, столь масштабная перестройка в экономике диктуется новыми вызовами. По его словам, мир уже готов принять решение о кардинальном изменении всей экономической политики в направлении энергоперехода в рамках борьбы за сохранение климата.

Спишут на коронавирус: Миру предрекли скатывание в глобальную депрессию

«Масштабы этого преобразования сопоставимы с индустриализацией, промышленной революцией в Великобритании в XVIII веке», — цитирует Ura.ru спецпредставителя президента.

Чубайс также выразил уверенность, что Россия имеет возможность остаться великой энергетической державой, если заменит экспорт углеводородов на поставки экологически чистого водорода. По его оценке, в этом плане у страны есть «фантастические» перспективы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:ЭкологияЭкономикаАнатолий Чубайс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры