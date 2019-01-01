Чубайс предложил россиянам новый налог
В России могут ввести новый «углеродный налог». С таким заявлением выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, с помощью введения нового налога можно будет простимулировать промышленников к сокращению вредных выбросов, передает «РИА Новости».
В качестве примера глава «Роснано» привел опыт Евросоюза, где на импортируемые товары накладывают дополнительный налог в том случае, если они превышают выбросы углерода при производстве, сообщает Ura.ru.
При этом Чубайс призвал разобраться с объемами выбросов, и лишь потом думать о введении налога, отмечает РИА ФАН.
Ранее глава госкорпорации «Роснано» заявил, что компания окупила вложенные в нее государством средства, выполнив таким образом возложенную на компанию миссию. Однако экономист Никита Кричевский заявил в эфире НСН, что инновации Чубайса можно будет рассмотреть только под микроскопом.
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