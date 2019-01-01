Общество

В «Роснано» опровергли утечку данных Чубайса

15 мая15:12

В Фонде инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) опровергли информацию о том, что в открытый доступ утекли данные главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщает Ura.ru.

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По словам официального представителя ФИОП, в настоящее время в открытом доступе нет данных главы корпорации. Он уточнил, что на сайте информационного портала Министерства юстиции РФ есть лишь отчёты о деятельности ФИОП, однако личная информация в них не указана.

Также представитель организации отметил, что в ФИОП относятся крайне негативно к раскрытию личных данных без согласия лиц, которых это касается.  

Ранее РБК сообщал об утечке личных данных ряда российских чиновников. В их числе были названы глава «Роснано» Анатолий Чубайс, сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, а также телеведущий Владимир Соловьёв.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоснаноАнатолий ЧубайсУтечка

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