В «Роснано» опровергли утечку данных Чубайса

По словам официального представителя ФИОП, в настоящее время в открытом доступе нет данных главы корпорации. Он уточнил, что на сайте информационного портала Министерства юстиции РФ есть лишь отчёты о деятельности ФИОП, однако личная информация в них не указана.

Также представитель организации отметил, что в ФИОП относятся крайне негативно к раскрытию личных данных без согласия лиц, которых это касается.

Ранее РБК сообщал об утечке личных данных ряда российских чиновников. В их числе были названы глава «Роснано» Анатолий Чубайс, сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, а также телеведущий Владимир Соловьёв.

