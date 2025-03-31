Чистый убыток «Почты России» вырос по итогам 2024 года в 2,9 раза

Чистый убыток акционерного общества «Поста России» увеличился в 2,9 раза по итогам 2024 года, он составил 20,6 миллиарда рублей против 7,1 миллиарда в 2023 году. Это следует из опубликованной отчетности государственной компании.

Выручка «Почты России» в 2024 году по РСБУ составила 219 миллиарда рублей, что 3,3% больше, чем годом ранее. Доходы от услуг почтовой связи показали рост в 4,4%, от торговой деятельности – снизились на 7,8%. Отрицательную динамику 12,3% показало также денежное посредничество. Доходы от прочей деятельности выросли на 15,4%.