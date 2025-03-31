Чистый убыток «Почты России» вырос по итогам 2024 года в 2,9 раза
Чистый убыток акционерного общества «Поста России» увеличился в 2,9 раза по итогам 2024 года, он составил 20,6 миллиарда рублей против 7,1 миллиарда в 2023 году. Это следует из опубликованной отчетности государственной компании.
Выручка «Почты России» в 2024 году по РСБУ составила 219 миллиарда рублей, что 3,3% больше, чем годом ранее. Доходы от услуг почтовой связи показали рост в 4,4%, от торговой деятельности – снизились на 7,8%. Отрицательную динамику 12,3% показало также денежное посредничество. Доходы от прочей деятельности выросли на 15,4%.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», убыток от продаж вырос в два раза и достиг 12,6 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения увеличился в 2,8 раза - до 21,5 миллиарда рублей.
В компании связали общее падение итоговых показателей с внешним санкционным давлением и стоимостью обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки Центробанка. Так, проценты к уплате по кредитам в 2024 году увеличились до 16,7 миллиарда рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Партия Порошенко опровергла связь депутата с инцидентом у военкомата
- Чистый убыток «Почты России» вырос по итогам 2024 года в 2,9 раза
- Маск: Приговор Ле Пен является злоупотреблением системой правосудия
- В Евросоюзе призвали определить дату окончания переговоров по Украине
- Тела троих из четверых пропавших военных США найдены после учений в Литве
- Ещё два спецборта МЧС вылетят в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения
- Пассажиропоток авиакомпаний РФ в феврале упал впервые за два года
- В Великобритании назвали главную ошибку Трампа по Украине
- Глава Еврокомиссии назвала премьера Словакии Фицо «идиотом» за встречу с Трампом
- В Белоруссии задержали гражданина США, нелегально пересекшего границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru