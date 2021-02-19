Чистая прибыль РЖД сократилась в 176 раз
Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» по итогам 2020 года составила 300 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ, председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова. По итогам 2019 года чистая прибыль РЖД составила 53 млрд рублей. Таким образом, с 2019 по 2020 год чистая прибыль перевозчика сократилась более, чем в 176 раз.
По словам Белоусова, вклад компании в ВВП страны достиг 5,5% в 2020 году, а удельный вес железнодорожного транспорта без учета трубопроводного в грузообороте страны достиг 87%.
Вице-премьер отметил, что пандемия коронавируса снизила показатели по перевозкам пассажиров на 27,2%. Грузопоток сократился на 2,7% – до 1,24 млрд тонн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru