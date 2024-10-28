Число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума
Число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума за последние два года (на 90 дней их просрочили 31,4 тысячи раз), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
От общего числа заемщиков эта цифра составляет 1,45%. Отмечается, что это максимальный показатель с ноября 2022 года.
Так, за первые восемь месяцев текущего года общая сумма выданных автокредитов составила без малого 1,6 трлн рублей. Это приблизительно вдвое больше, чем в январе-августе 2023 года. Данную тенденцию эксперты объяснили эффектом низкой базы из-за нехватки новых машин в прошлом году.
Больше всего автокредитов было выдано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Ростовской области.
По словам директора Национального бюро кредитных историй, Алексея Волкова, рост объема выдаваемых автокредитов стал проявляться после возобновления массовых поставок во втором полугодии прошлого года. Также на это влияют ожидания предстоящего роста цен из-за индексации утилизационного сбора и роста ставок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru