Число просроченных микрозаймов побило рекорд

Объем «плохих» микрозаймов в феврале за месяц вырос на 2,2%, до рекордных 59,6 миллиарда рублей. Доля просроченных займов в прошлом месяце выросла на порядка 0,5 процентного пункта - до 34,7%.

В целом долг россиян перед микрофинансовыми организациями увеличился до 171,8 миллиарда рублей.

Управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель ранее назвал причину резкого роста долгов россиян. Как пишет Ura.ru, у заемщиков в микрофинансовых организациях имеется задолженность сразу перед несколькими кредиторами одновременно.

.

