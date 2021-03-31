Число просроченных микрозаймов побило рекорд
Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России в феврале достигло нового рекорда - 5,4 миллиона займов. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Число просроченных займов в феврале увеличилось на 1,8% в сравнении с январем. Однако их доля от всех выданных в стране микрозаймов, напротив, чуть снизилась - на 0,3 процентного пункта, до 40,6%, передает РИА Новости.
Объем «плохих» микрозаймов в феврале за месяц вырос на 2,2%, до рекордных 59,6 миллиарда рублей. Доля просроченных займов в прошлом месяце выросла на порядка 0,5 процентного пункта - до 34,7%.
В целом долг россиян перед микрофинансовыми организациями увеличился до 171,8 миллиарда рублей.
Управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель ранее назвал причину резкого роста долгов россиян. Как пишет Ura.ru, у заемщиков в микрофинансовых организациях имеется задолженность сразу перед несколькими кредиторами одновременно.
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