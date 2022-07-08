Число обанкротившихся россиян увеличилось на 40%

В России за полгода число граждан-банкротов увеличилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные «Федресурса».

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Отмечается, что по итогам шести месяцев этого года несостоятельными признали 121,3 тыс. физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, против 88 тыс. годом ранее.

Так, за полугодие по количеству граждан, признанных судами банкротами, лидируют Москва и Подмосковье, их число достигает 6,1 тыс. и 5,7 тыс. человек. Первую пятерку замыкают Краснодарский край (5,6 тыс.), Башкортостан (5,1 тыс.) и Санкт-Петербург (4,8 тыс.).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что занимающиеся торговлей подмосковные компании нуждаются в дополнительных мерах поддержки и стимулирования на фоне снижения их показателей в валовом региональном продукте, напоминает RT.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:БанкротствоРоссия
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