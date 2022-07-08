Число обанкротившихся россиян увеличилось на 40%

Отмечается, что по итогам шести месяцев этого года несостоятельными признали 121,3 тыс. физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, против 88 тыс. годом ранее.

Так, за полугодие по количеству граждан, признанных судами банкротами, лидируют Москва и Подмосковье, их число достигает 6,1 тыс. и 5,7 тыс. человек. Первую пятерку замыкают Краснодарский край (5,6 тыс.), Башкортостан (5,1 тыс.) и Санкт-Петербург (4,8 тыс.).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что занимающиеся торговлей подмосковные компании нуждаются в дополнительных мерах поддержки и стимулирования на фоне снижения их показателей в валовом региональном продукте, напоминает RT.

