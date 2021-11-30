Решетников заявил о связи между зарплатой в отрасли и числом мигрантов

Рост зарплат в России виден в тех отраслях, где работало большое количество мигрантов, заявил в рамках форума «Россия зовет!» министр экономического развития России. По словам Максима Решетникова, в стране наблюдается увеличение доходов в отраслях, где было много мигрантов и, соответственно, имеется большой дефицит рабочей силы. «Но там же были самые низкие заработные платы: сельское хозяйство, строительство и так далее». — сказал глава Минэкономразвития.

В качестве примера Решетников привёл данные Пенсионного фонда, в соответствии с которыми сейчас 15% сотрудников получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Сегодня МРОТ в России составляет 12792 рублей, а с 2022г. будет увеличен до 13890 рублей. В основном речь идёт о работниках бюджетной сферы.