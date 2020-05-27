Число инвесторов на фондовом рынке РФ достигла 5 миллионов
Число клиентов на брокерском обслуживании в России достигло 5 миллионов лиц за первые три месяца текущего года на фоне рыночной волатильности. Прирост составил 17,8%. Об этом информирует Банк России в материалах по итогам брокерской деятельности за I квартал 2020 года.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, доля активных инвесторов также выросла и составила 16,5% от общего количества клиентов. Кроме того, возросла их численность в сегменте доверительного управления. Это произошло, прежде всего, за счет неквалифицированных инвесторов. Прибавка составила 14,3%, общее число таковых достигло 389,5 тысяч человек.
Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов на сегодня превышает 2,2 миллиона, из них 66% находятся в режиме брокерского обслуживании. Больше половины совокупного объема портфелей таких счетов составляют государственные и корпоративные облигации.
Общая рыночная стоимость ценных бумаг по итогам первого квартала на счетах депо составила 66,7 триллиона рублей. Уточняется, что на долю долговых инструментов приходится 59% совокупной стоимости.
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