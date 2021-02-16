Число DDoS-атак на российские онлайн-магазины в 2020 году выросло в два раза

Число DDoS-атак на российские онлайн-магазины в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом в два раза. При этом почти половина атак пришлась на четвертый квартал, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Ростелеком-Солар».

В ЦБ рассказали о вызове мошенников банкам

Эксперты связывают тенденцию со значительным ростом спроса на услуги онлайн-магазинов. Под конец года начинается сезон распродаж и подготовка к новогодним праздникам. Кроме того, интернет-торговля стала гораздо более популярна на фоне карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Это сделало ее привлекательной целью для злоумышленников.

В случае успешной атаки ущерб крупных онлайн-магазинов мог достигать 600 тыс. рублей в день, небольших - 50-100 тыс. рублей.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что хакеры охотятся не только за банковскими данными граждан, они могут использовать в своих интересах даже адресные книги в смартфонах, передает Ura.ru.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Интернет-торговляХакеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры