Число банкротств физлиц в 2023 году выросло на 20%

Отмечается, что 68% подобных дел заканчиваются тем, что кредиторы ничего не получают.

В первые месяцы 2024 года число юридических лиц, признанных банкротами, увеличилось почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в январе 2024 года банкротство признала 571 компания, в феврале показатель достиг 771. Годом ранее за 2 месяца было зафиксировано всего 842 подобных случая.

Уточняется, что рост корпоративных банкротств в стране зафиксирован впервые с 2021 года, передает «Радиоточка НСН».

