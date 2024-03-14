Число банкротств физлиц в 2023 году выросло на 20%
Число банкротств физлиц в 2023 году выросло на 20%, рассказал управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков, передает «Коммерсант».
По его словам, банкротством физлиц в основном пользуются сами граждане, у которых «в принципе активов не так много», это инструмент для списания долгов перед кредитными организациями.
Отмечается, что 68% подобных дел заканчиваются тем, что кредиторы ничего не получают.
В первые месяцы 2024 года число юридических лиц, признанных банкротами, увеличилось почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Так, в январе 2024 года банкротство признала 571 компания, в феврале показатель достиг 771. Годом ранее за 2 месяца было зафиксировано всего 842 подобных случая.
Уточняется, что рост корпоративных банкротств в стране зафиксирован впервые с 2021 года, передает «Радиоточка НСН».
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