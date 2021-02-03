Четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды
Более трети россиян (36%) сообщили, что им хватает зарплаты на основные нужды. Еще почти столько (39%) сообщили, что хватает, но с трудом. Четверть (25%) признались, что зарплаты им не хватает даже на основные нужды. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками HeadHunter и «Деньги Вперед».
Больше всего тех, кому не хватает зарплаты, проживают в Свердловской (36%) и Ростовской областях (35%). В основном об этом заявляли рабочий персонал (39%), административный персонал (36%), а также трудящиеся в сфере транспорта и логистики (36%), сообщает РИА Новости.
Почти половина опрошенных (46%) считает, что в месяц им не хватает более 20 тысяч рублей, четверть (25%) - от 15 до 20 тысяч рублей, пятая часть (19%) - от 10 до 15 тысяч рублей.
Опрошенные рассказали, что главную статью их расходов составляют траты на питание (62%).
Исследование было проведено в январе 2021 года, в нем участвовали 3 698 работающих граждан.
Сервис по поиску работы SuperJob ранее выяснил, сколько денег нужно россиянам для счастья, передает РИА ФАН.
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