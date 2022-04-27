Чешский эксперт: Россия не пострадает при отказе ЕС от покупки нефти и газа

Как отметил Кованда, при введении Европой ограничений, касающихся российских нефти и газа, бюджет России в 2022 году будет профицитным во внешней торговле. Москве удастся заработать около $200 млрд, что примерно соответствует показателям 2021 года.

По мнению Кованды, в текущей ситуации власти РФ извлекут серьезную выгоду из роста цен на нефть и газ, отмечает телеканал «360». Экономист подчеркнул, что из-за введения в ЕС эмбарго на российские энергоносители серьезно пострадают Германия и Чехия, которые погрузятся в рецессию, указывает РЕН ТВ.

