Chery начал переговоры по выпуску ряда моделей в России

Китайский автопроизводитель Chery начал вести переговоры с российскими предприятиями о локализации производства машин собственного бренда на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу АО «Чери автомобили рус» Владимира Шмакова.

«На сегодняшний день вопрос локализации производства - это ответственность головного офиса, прежде всего. Он ведет интенсивные переговоры с рядом производителей российских на предмет возможности локализации», - заявил Шмаков.

По его словам, говорить с какими российскими компаниями ведутся переговоры пока преждевременно, но судя по всему речь идет о выпуске в России нескольких моделей Chery.