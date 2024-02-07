Чернышенко: Софт российского производства протестируют на Играх будущего
Отечественный софт и программное оборудование будут протестированы на Играх будущего в Казани. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, турнир станет драйвером развития всей российской игровой индустрии. Чернышенко отметил, что на соревнованиях пройдут проверку многие отечественные цифровые решения в области кибербезопасности.
«Все это работает на решение поставленной президентом задачи по скорейшему достижению технологического суверенитета России», - сказал Чернышенко.
Первые Игры будущего будут проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта. Игры проведут по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности, передает «Радиоточка НСН».
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