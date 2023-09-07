Чемпионки мира Аверины стали амбассадорами спартакиады «Моспром»
Члены сборной России, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины стали амбассадорами пятой спартакиады «Моспром». Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Для сотрудников промышленных предприятий отборочные соревнования спартакиады «Моспром» подошли к концу, однако для учащихся средних и высших учебных заведений первые состязания пройдут 9 сентября и продлятся почти до финала», - отметил он.
В этом году участники соревнуются в 12 дисциплинах, среди которых легкая атлетика, бильярд, плавание и даже шахматы. Впервые мероприятие состоялось в 2019 году, за это время в нем приняли участие более 9,5 тысячи человек.
Финал соревнований для промышленников состоится в конце сентября, где Лина и Дина Аверины выступят с гала-номером, а также проведут мастер-класс по растяжке.
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