«Вкусвилл» закрыл 10% своих магазинов за три месяца

За первые три месяца 2025 года розничная сеть супермаркетов «Вкусвилл» закрыла 10,5% своих магазинов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» с ссылкой на пресс-службу ретейлера.

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В публикации отмечается, что это снижение — крупнейшее среди всех продуктовых компаний. Всего прекратили работу 238 точек. В прошлом году, сеть наоборот нарастила их количество за такой же период на 6,8%.

Уточняется, что «Вкусвилл» объявил эти перемены закрытием нерентабельных магазинов и изменениями в стратегии развития. Компания собирается развивать службу доставки и мобильное приложение и сконцентрироваться на сфере онлайн-продаж.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Москвы начал расследование по факту обнаружения в одном из столичных магазинов «ВкусВилл» зефира с металлической стружкой, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС / Александр Артёменков
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