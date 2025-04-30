Российский фильм «Кончится лето» получит англоязычный ремейк
Картина Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли получит англоязычный ремейк, сообщает The Hollywood Reporter.
Права на показ ленты за пределами России, а также на англоязычный ремейк приобрела независимая компания GroupStitch. Как заявил её основатель Ник Айзек, в настоящее время ведутся поиски партеров для дистрибуции, так и для создания версии фильма на английском языке.
В центре сюжета – история двух братьев, которые пускаются в бега после того, как один из них украл золото у преступной группировки.
Ранее Юра Борисов и Евгений Цыганов стали лауреатами премии «Ника», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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