Российский фильм «Кончится лето» получит англоязычный ремейк

Права на показ ленты за пределами России, а также на англоязычный ремейк приобрела независимая компания GroupStitch. Как заявил её основатель Ник Айзек, в настоящее время ведутся поиски партеров для дистрибуции, так и для создания версии фильма на английском языке.

В центре сюжета – история двух братьев, которые пускаются в бега после того, как один из них украл золото у преступной группировки.

Ранее Юра Борисов и Евгений Цыганов стали лауреатами премии «Ника», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

