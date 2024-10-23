Чемезов заявил о планах начать серийный выпуск самолета МС-21 с 2025 года

Серийное производство российского самолета МС-21 намерены начать с 2025 года. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на пленарном заседании Совета Федерации.

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«Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21», — указал глава организации.

Кроме того, с 2026-го планируется начать серийный выпуск самолета Superjet New.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что летные испытания полностью импортозамещенного МС-21 могут пройти в текущем году, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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