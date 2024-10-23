Чемезов заявил о планах начать серийный выпуск самолета МС-21 с 2025 года

«Яндекс такси» повышает тарифы на поездки в Москве Более 170 тыс учеников средней школы используют сервис «Цифровой учитель» в «МЭШ» Эксперты назвали цену аренды самой дорогой квартиры в Москве Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды Понижение температуры начнется в Москве уже в пятницу