Чемезов заявил о планах начать серийный выпуск самолета МС-21 с 2025 года
23 октября 202411:54
Серийное производство российского самолета МС-21 намерены начать с 2025 года. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на пленарном заседании Совета Федерации.
«Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21», — указал глава организации.
Кроме того, с 2026-го планируется начать серийный выпуск самолета Superjet New.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что летные испытания полностью импортозамещенного МС-21 могут пройти в текущем году, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru