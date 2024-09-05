Путин призвал ускорить разработку пассажирского самолета «Байкал»

Президент Владимир Путин поручил ускорить работу над пассажирской версией легкого многоцелевого самолета «Байкал». Об этом президент заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Прошу ускорить разработку пассажирской версии... самолета "Байкал". Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что цена и технические характеристики воздушного судна должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелетов была доступна для россиян.

«А если как-то по-другому выглядит эта ситуация, тогда субсидировать нужно», — указал президент.

Ранее Владимир Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2%, напоминает Ura.ru.

