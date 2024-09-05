Путин призвал ускорить разработку пассажирского самолета «Байкал»
Президент Владимир Путин поручил ускорить работу над пассажирской версией легкого многоцелевого самолета «Байкал». Об этом президент заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Прошу ускорить разработку пассажирской версии... самолета "Байкал". Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что цена и технические характеристики воздушного судна должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелетов была доступна для россиян.
«А если как-то по-другому выглядит эта ситуация, тогда субсидировать нужно», — указал президент.
Ранее Владимир Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2%, напоминает Ura.ru.
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