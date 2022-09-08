ЦБ продлил запрет на снятие комиссии за выдачу валюты физлицам
8 сентября 202219:20
Центральный банк продлил запрет на снятие комиссии за выдачу валюты физлицам. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦБ РФ.
Запрет продлевается на полгода - до 9 марта 2023 года. Это касается как счетов, так и вкладов физлиц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru