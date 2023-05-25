Челябинский тракторный завод превысил рекорд СССР по выпуску танковых двигателей

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ «Уралтрак») по итогам первого квартала 2023 года собрал больше дизельных двигателей, чем во время холодной войны, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростеха».

Шойгу поставил задачу контролировать поставки вооружения группировкам в зону СВО

В сообщении говорится, что рекорд по выпуску танковых моторов, установленный ещё в СССР, был превышен на 12%.

«Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю предприятия», - отметили в «Ростехе», указав, что на предприятии постоянно ведётся «техническое обновление и модернизация».

В пресс-службе также напомнили, что выпускаемые на ЧТЗ двигатели устанавливаются на танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ «Терминатор» и различные артиллерийские САУ.

Ранее в «Ростех» заявили о существенном наращивании производства БМП-3, отметив, что в первом квартале 2023 года Курганмашзавод выпустил столько же боевых машин, сколько за весь 2019 год, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ПромышленностьПроизводствоРостехТанки

Горячие новости

Все новости

партнеры