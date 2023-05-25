Челябинский тракторный завод превысил рекорд СССР по выпуску танковых двигателей
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ «Уралтрак») по итогам первого квартала 2023 года собрал больше дизельных двигателей, чем во время холодной войны, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростеха».
В сообщении говорится, что рекорд по выпуску танковых моторов, установленный ещё в СССР, был превышен на 12%.
«Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю предприятия», - отметили в «Ростехе», указав, что на предприятии постоянно ведётся «техническое обновление и модернизация».
В пресс-службе также напомнили, что выпускаемые на ЧТЗ двигатели устанавливаются на танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ «Терминатор» и различные артиллерийские САУ.
Ранее в «Ростех» заявили о существенном наращивании производства БМП-3, отметив, что в первом квартале 2023 года Курганмашзавод выпустил столько же боевых машин, сколько за весь 2019 год, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слуцкий предложил ввести отцовский капитал и четырехдневную рабочую неделю
- СМИ: ВСУ планируют ударить по Крыму после получения F-16 от НАТО
- Белгородский губернатор заявил об ещё одном сбитом беспилотнике
- СМИ: В Амстердаме на площади выставили подбитый российский танк
- Челябинский тракторный завод превысил рекорд СССР по выпуску танковых двигателей
- Пентагон: обучение украинских летчиков пилотированию F-16 может начаться летом
- В офисе Зеленского сомневаются в военной компетентности премьера Венгрии
- Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме
- «Завершена»: Олимпийская чемпионка Ласицкене оценила свою международную карьеру
- «Конкурентов нет»: Автоэксперт предсказал высокий спрос на новую Lada Vesta NG
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru