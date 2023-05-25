Челябинский тракторный завод превысил рекорд СССР по выпуску танковых двигателей

В сообщении говорится, что рекорд по выпуску танковых моторов, установленный ещё в СССР, был превышен на 12%.

«Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю предприятия», - отметили в «Ростехе», указав, что на предприятии постоянно ведётся «техническое обновление и модернизация».

В пресс-службе также напомнили, что выпускаемые на ЧТЗ двигатели устанавливаются на танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ «Терминатор» и различные артиллерийские САУ.

Ранее в «Ростех» заявили о существенном наращивании производства БМП-3, отметив, что в первом квартале 2023 года Курганмашзавод выпустил столько же боевых машин, сколько за весь 2019 год, сообщает RT.

