Шойгу поставил задачу контролировать поставки вооружения группировкам в зону СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе (ЮВО) готовность военной техники и вооружения к поставкам в подразделения российской армии в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба военного ведомства.

Зюганов обратился к Путину и Шойгу с просьбой предоставить боеприпасы ЧВК «Вагнер»

В сообщении говорится, что заместитель министра обороны Алексей Кузьменков представил ему новые партии современных танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта, произведённые предприятиями ОПК.

«Шойгу поставил задачу... держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО необходимым вооружением и военной техникой», - добавили в Минобороны РФ.

Ранее Шойгу заявил, что действия Вооружённых сил РФ зависят от пополнения вооружения, предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны была поставлена задача быстро нарастить темпы производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
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