Шойгу поставил задачу контролировать поставки вооружения группировкам в зону СВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе (ЮВО) готовность военной техники и вооружения к поставкам в подразделения российской армии в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба военного ведомства.
В сообщении говорится, что заместитель министра обороны Алексей Кузьменков представил ему новые партии современных танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта, произведённые предприятиями ОПК.
«Шойгу поставил задачу... держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО необходимым вооружением и военной техникой», - добавили в Минобороны РФ.
Ранее Шойгу заявил, что действия Вооружённых сил РФ зависят от пополнения вооружения, предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны была поставлена задача быстро нарастить темпы производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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