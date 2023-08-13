Чат-бот для выявления самостроя обработал свыше 8 тысяч запросов москвичей

Более 8 тысяч запросов отправили жители столицы с 2021 года через Телеграм-бот «Самострой.net», который проверяет объект недвижимости на признаки самовольного строительства. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«В 626 случаях они получили подтверждение самостроя», – отметил вице-мэр.

В чат-боте содержатся сведения по земельным участкам и объектам капитального строительства, находящимся в собственности Москвы.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, за семь месяцев 2023 года из 1,2 тысячи запросов в 100 случаях подтвердилось самовольное строительство.

Телеграм-бот «Самострой.net» создан Госинспекцией по недвижимости совместно с департаментом информационных технологий города Москвы.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в Telegram найти бот под названием «Самострой.net», нажать команду «Старт» и ввести кадастровый номер объекта. Далее сервис выдаст ответ о наличии или отсутствии признаков самовольной постройки.

Москва является одним из лучших городов мира по оказанию электронных услуг, где постоянно тестируются новые инструменты по использованию современных технологий для решения городских задач.

