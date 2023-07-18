Владелец Durex опроверг сообщения о продолжении работы в РФ

Источник в компании сообщил, что Reckitt продолжает передачу прав собственности на российский бизнес.

Британская корпорация в апреле 2022 года объявила об уходе с рынка РФ. Компания приостановила инвестиционные и рекламные проекты.

Японский автоконцерн Isuzu покинул рынок России и передал акции дочернего предприятия компании «Соллерс». Речь идет о заводе, на котором работают 200 человек, передает «Радиоточка НСН».

