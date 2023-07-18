Владелец Durex опроверг сообщения о продолжении работы в РФ
Владеющая брендами Durex, Strepsils, Vanish и Nurofen британская корпорация Reckitt Benckiser не намерена продолжать работу в России, пишет РИА Новости.
Источник в компании сообщил, что Reckitt продолжает передачу прав собственности на российский бизнес.
Британская корпорация в апреле 2022 года объявила об уходе с рынка РФ. Компания приостановила инвестиционные и рекламные проекты.
Японский автоконцерн Isuzu покинул рынок России и передал акции дочернего предприятия компании «Соллерс». Речь идет о заводе, на котором работают 200 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru