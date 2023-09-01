BZ: Отказ ФРГ от газа из России привел к зависимости от российских удобрений
Сократив закупки газа из России, Германия стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.
Согласно данным статслужбы и Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии, по итогам сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства азотных удобрений из РФ увеличился на 334%. Указывается, что похожая динамика прослеживается по всей Европе. По данным газеты, в сезоне 2022-2023 Россия увеличила экспорт азотных удобрений в пять раз.
Представитель Ассоциации Мартин Мэй пояснил, что повышение цен на энергию привело к упадку местных химических предприятий, на фоне чего ФРГ стала больше импортировать удобрения.
Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что промышленности Германии грозит остановка без российских энергоносителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru