Бывший премьер Молдавии объяснил долги страны за российский газ
Молдавия за период с 2011 по 2015 годы задолжала России почти 400 млн долларов за газ. Об этом сообщил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику.
«Долг составляет 444,1 миллион долларов (без учета пени) сформирован следующим образом: $39,3 млн (8,8%) — 2006–2007 годы, $394,1 млн (88,7%) — 2011–2015 годы, $10,7 млн (2,4%) — сентябрь 2021 года», — написал экс-премьер в своем Telegram-канале.
Кику подчеркнул, что с 2016 года по август 2021-го «не было накоплено ни одного цента долга», пишут Известия. Экс-премьер заключил, что большую часть Молдавия задолжала «в период, когда нынешние руководители государства были в правительстве».
«Может, поэтому россияне просят именно их сейчас погасить долг?» — пишет бывший премьер-министр.
Напомним, в связи с энергетическим кризисом Молдавия объявила режим ЧС с 22 октября по 22 ноября. В минувшую пятницу состоялись российско-молдавские переговоры по цене на поставки газа, в ходе которых Кишинев настаивал на снижении стоимости топлива на 50%. Москва предложила партнерам скидку в 25% при условии погашения в течение трех лет долга Молдавии — около 700 млн долларов. При этом Кишинев не признает накопившуюся сумму задолженности.
Компания «Газпром» уже заявила, что прекратит поставки российского газа в Молдавию, если страна не погасит долг за топливо и не подпишет новый контракт с 1 декабря, отмечает РИА ФАН.
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