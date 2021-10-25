Бывший премьер Молдавии объяснил долги страны за российский газ

«Долг составляет 444,1 миллион долларов (без учета пени) сформирован следующим образом: $39,3 млн (8,8%) — 2006–2007 годы, $394,1 млн (88,7%) — 2011–2015 годы, $10,7 млн (2,4%) — сентябрь 2021 года», — написал экс-премьер в своем Telegram-канале.

Кику подчеркнул, что с 2016 года по август 2021-го «не было накоплено ни одного цента долга», пишут Известия. Экс-премьер заключил, что большую часть Молдавия задолжала «в период, когда нынешние руководители государства были в правительстве».

«Может, поэтому россияне просят именно их сейчас погасить долг?» — пишет бывший премьер-министр.

Напомним, в связи с энергетическим кризисом Молдавия объявила режим ЧС с 22 октября по 22 ноября. В минувшую пятницу состоялись российско-молдавские переговоры по цене на поставки газа, в ходе которых Кишинев настаивал на снижении стоимости топлива на 50%. Москва предложила партнерам скидку в 25% при условии погашения в течение трех лет долга Молдавии — около 700 млн долларов. При этом Кишинев не признает накопившуюся сумму задолженности.

Компания «Газпром» уже заявила, что прекратит поставки российского газа в Молдавию, если страна не погасит долг за топливо и не подпишет новый контракт с 1 декабря, отмечает РИА ФАН.

