Бывший калужский завод Volkswagen планируют перезапустить с 1 августа

Расположенный в Калуге автозавод, ранее принадлежавший немецкому концерну Volkswagen, планируется перезапустить с 1 августа 2024 года. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила профсоюзная организация предприятия.

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Отмечается, что на первом этапе планируется задействовать более 500 работников, которые будут трудиться в три смены, а к ноябрю 2024 года существенно увеличить их численность.

«При необходимости будет открыт найм сотрудников и, в первую очередь, будут приглашаться бывшие сотрудники производственных подразделений», - указали в профсоюзной организации.

Что будет производиться на предприятии не уточняется.

Ранее концерн Volkswagen раскрыл, что продал свой бизнес в России за 125 миллионов евро, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:АвтомобилиКалугаЗаводVolkswagen

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