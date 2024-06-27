Бывший калужский завод Volkswagen планируют перезапустить с 1 августа

Отмечается, что на первом этапе планируется задействовать более 500 работников, которые будут трудиться в три смены, а к ноябрю 2024 года существенно увеличить их численность.

«При необходимости будет открыт найм сотрудников и, в первую очередь, будут приглашаться бывшие сотрудники производственных подразделений», - указали в профсоюзной организации.

Что будет производиться на предприятии не уточняется.

Ранее концерн Volkswagen раскрыл, что продал свой бизнес в России за 125 миллионов евро, сообщает РЕН ТВ.

