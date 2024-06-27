Бывший калужский завод Volkswagen планируют перезапустить с 1 августа
Расположенный в Калуге автозавод, ранее принадлежавший немецкому концерну Volkswagen, планируется перезапустить с 1 августа 2024 года. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила профсоюзная организация предприятия.
Отмечается, что на первом этапе планируется задействовать более 500 работников, которые будут трудиться в три смены, а к ноябрю 2024 года существенно увеличить их численность.
«При необходимости будет открыт найм сотрудников и, в первую очередь, будут приглашаться бывшие сотрудники производственных подразделений», - указали в профсоюзной организации.
Что будет производиться на предприятии не уточняется.
Ранее концерн Volkswagen раскрыл, что продал свой бизнес в России за 125 миллионов евро, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru