Бывшая министр финансов США раскритиковала пошлины Трампа против Китая

Введённые президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт китайских товаров могут помешать стране отрасль технологий по выработке чистой энергии. Об этом в интервью Financial Times заявила бывшая глава американского Минфина Джанет Йеллен.

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По её словам, «США очень зависимы от Китая» в плане большинства критически важных для данной отрасли полезных ископаемых.

«Налагая на них огромные пошлины, мы, как я считаю, потенциально ограничиваем отрасли, которым следует дать шанс», - сказала она.

Йеллен добавила, что пошлины Трампа в отношении импорта из других стран приведут к «крайне негативным последствиям» для американских компаний и граждан.

Ранее Трамп заявил, что проблемы в экономике США возникли из-за 46-го главы Белого дома Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: treasury.gov
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