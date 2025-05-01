Бывшая министр финансов США раскритиковала пошлины Трампа против Китая
Введённые президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт китайских товаров могут помешать стране отрасль технологий по выработке чистой энергии. Об этом в интервью Financial Times заявила бывшая глава американского Минфина Джанет Йеллен.
По её словам, «США очень зависимы от Китая» в плане большинства критически важных для данной отрасли полезных ископаемых.
«Налагая на них огромные пошлины, мы, как я считаю, потенциально ограничиваем отрасли, которым следует дать шанс», - сказала она.
Йеллен добавила, что пошлины Трампа в отношении импорта из других стран приведут к «крайне негативным последствиям» для американских компаний и граждан.
Ранее Трамп заявил, что проблемы в экономике США возникли из-за 46-го главы Белого дома Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru