Риелторы не заметили бума на московскую недвижимость среди иностранцев

«На мой взгляд, все то же самое. Не сказал бы, что есть активный спрос иностранцев. Единственное, был определён всплеск после того как цены упали, но это ещё в 2015 году, когда доллар вырос и для иностранцев жильё стало доступнее. Но это были иностранцы не из СНГ, а из стран дальнего зарубежья. Сейчас я не вижу какого-то всплеска», - сказал Барсуков.

Ранее он подтвердил снижение спроса на съёмное жильё в городах, отметив, что его восстановление зависит от стабилизации экономической ситуации в стране и от того, как скоро люди вернуться к работе в полноценном режиме.

«Восстановление спроса зависит в целом от восстановления всей ситуации, как скоро люди выйдут на работу. Но спрос восстановится, это однозначно. Многие, кто уехал, вернутся и начнут снимать то жилье, которое они перестали снимать. Я думаю, после окончания карантинных мероприятий где-нибудь к осени мы увидим увеличение спроса», – предполагает он.

