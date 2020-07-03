Риелторы не заметили бума на московскую недвижимость среди иностранцев
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН заявил, что повышенной спрос среди иностранцев наблюдался 5 лет назад
Граждане 55 стран заинтересовались вопросом приобретения жилья в Москве в июне 2020 года. В тройку лидеров спроса попали Белоруссия, Казахстан и Украина. Также жилплощадью в столице России заинтересовались граждане Германии, США, Израиля, Молдавии, Чехии, Италии и Таджикистана, сообщает Лента.ру, ссылаясь на инвестиционную компанию Garnet.
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в эфире НСН опроверг информацию о всплеске активного спроса иностранцев на жильё в Москве.
«На мой взгляд, все то же самое. Не сказал бы, что есть активный спрос иностранцев. Единственное, был определён всплеск после того как цены упали, но это ещё в 2015 году, когда доллар вырос и для иностранцев жильё стало доступнее. Но это были иностранцы не из СНГ, а из стран дальнего зарубежья. Сейчас я не вижу какого-то всплеска», - сказал Барсуков.
Ранее он подтвердил снижение спроса на съёмное жильё в городах, отметив, что его восстановление зависит от стабилизации экономической ситуации в стране и от того, как скоро люди вернуться к работе в полноценном режиме.
«Восстановление спроса зависит в целом от восстановления всей ситуации, как скоро люди выйдут на работу. Но спрос восстановится, это однозначно. Многие, кто уехал, вернутся и начнут снимать то жилье, которое они перестали снимать. Я думаю, после окончания карантинных мероприятий где-нибудь к осени мы увидим увеличение спроса», – предполагает он.
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