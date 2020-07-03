Риелторы не заметили бума на московскую недвижимость среди иностранцев

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН заявил, что повышенной спрос среди иностранцев наблюдался 5 лет назад

Граждане 55 стран заинтересовались вопросом приобретения жилья в Москве в июне 2020 года. В тройку лидеров спроса попали Белоруссия, Казахстан и Украина. Также жилплощадью в столице России заинтересовались граждане Германии, США, Израиля, Молдавии, Чехии, Италии и Таджикистана, сообщает Лента.ру, ссылаясь на инвестиционную компанию Garnet.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в эфире НСН опроверг информацию о всплеске активного спроса иностранцев на жильё в Москве.

Риелторы рассказали о сроках восстановления рынка недвижимости

«На мой взгляд, все то же самое. Не сказал бы, что есть активный спрос иностранцев. Единственное, был определён всплеск после того как цены упали, но это ещё в 2015 году, когда доллар вырос и для иностранцев жильё стало доступнее. Но это были иностранцы не из СНГ, а из стран дальнего зарубежья. Сейчас я не вижу какого-то всплеска», - сказал Барсуков.

Ранее он подтвердил снижение спроса на съёмное жильё в городах, отметив, что его восстановление зависит от стабилизации экономической ситуации в стране и от того, как скоро люди вернуться к работе в полноценном режиме.

«Восстановление спроса зависит в целом от восстановления всей ситуации, как скоро люди выйдут на работу. Но спрос восстановится, это однозначно. Многие, кто уехал, вернутся и начнут снимать то жилье, которое они перестали снимать. Я думаю, после окончания карантинных мероприятий где-нибудь к осени мы увидим увеличение спроса», – предполагает он.

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ФОТО: pxhere.com
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