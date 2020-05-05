Риелторы рассказали о сроках восстановления рынка недвижимости

«Спрос снизился, но тут вопрос не в количестве денег, потому что говорить о том, что количество денег у людей уменьшилось за один месяц карантина, наверное, некорректно. Тем более, люди, которые снимают жилье, они себе какую-то финансовую подушку делают всегда. К тому же, у многих месячные депозиты, можно договориться пожить за счет них. То есть речь идет именно о том, что упал спрос. Потому что многие люди, кто должен был приехать в Москву, к примеру, по работе, они не приехали. А многие из тех, кто был переведен на удаленку, уехали в свои родные регионы, и сами москвичи уехали из города. Это все и уменьшило спрос. Восстановление спроса зависит в целом от восстановления всей ситуации, как скоро люди выйдут на работу. Но спрос восстановится, это однозначно. Многие, кто уехал, вернутся и начнут снимать то жилье, которое они перестали снимать. Я думаю, после окончания карантинных мероприятий где-нибудь к осени мы увидим увеличение спроса», – предполагает он.

Специалист также рассказал, что до начала эпидемии COVID-19 планировалось, что в текущем году цены на аренду вырастут.

«До того, как ввели режим самоизоляции, все предпосылки были к росту цен. Цены росли за аренду, и за 2019 год они выросли от пяти до десяти процентов. И были предпосылки, что в этом году тоже будет определенный рост. Поэтому все зависит от того, насколько быстро произойдет восстановление экономики. Весь вопрос в том, как быстро закончится карантин. Сейчас прогнозы давать – дело бессмысленное. Есть все предпосылки к тому, что 13 мая мы не выйдем полностью из карантина, а будут восстановлены лишь некоторые функции, и лишь часть людей начнет работать полноценно», – рассуждает эксперт.

Ранее в Международной организации труда подсчитали, сколько людей в мире остались без средств к существованию. Аналитики назвали цифру в 1,6 млрд человек. В частности, коронавирус ударил по 436 млн предприятий по всему миру.

