Бюджет РФ в мае дополнительно получит 414 млрд рублей нефтегазовых доходов

Бюджет России в мае пополнится на 414 миллиардов рублей из-за дополнительных нефтегазовых доходов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

Отмечается, что это связано с повышением цен на нефть.

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При этом федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом около одного процента ВВП, заявил ранее РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в этом году из-за отсрочки страховых взносов по целому ряду отраслей нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния как минимум на 1,6 триллиона рублей.


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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:ДоходыБюджетГазЦена На Нефть
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