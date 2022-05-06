Бюджет РФ в мае дополнительно получит 414 млрд рублей нефтегазовых доходов
Бюджет России в мае пополнится на 414 миллиардов рублей из-за дополнительных нефтегазовых доходов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.
Отмечается, что это связано с повышением цен на нефть.
При этом федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом около одного процента ВВП, заявил ранее РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, в этом году из-за отсрочки страховых взносов по целому ряду отраслей нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния как минимум на 1,6 триллиона рублей.
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