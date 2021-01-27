Бюджет Москвы потерял 700 млрд рублей в 2020 году из-за пандемии

По словам Ефимова, из этой суммы 200 млрд рублей недополучены в виде доходной части бюджета, около 300 млрд рублей - медрасходы в связи с пандемией.

Ранее в январе Ефимов сообщил, что число самозанятых в Москве в 2020 году выросло в 2,5 раза, достигнув 479 тысяч человек. По его словам, на данный момент в столице зарегистрированы 30% от общего числа самозанятых в России.