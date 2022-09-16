Депутат Федоров назвал основные статьи доходов и расходов бюджета на 2023 год

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин анонсировал сокращение незащищённых расходов бюджета на 10% в 2023 году. Эта мера приведёт к росту расходов как в номинальном, так и в реальном выражении. Федоров заверил, что об урезании расходов на социальную сферу речи не идёт.

«Позиция Госдумы по этому вопросу не меняется. Никаких сокращений социальных расходов не должно быть. Внутри бюджета мы будем тщательнейшим образом отслеживать статью социальных расходов как главную для нас», — подчеркнул Фёдоров.

Что же касается прогнозов на доходы от нефти и газа, собеседник НСН призвал сначала дождаться точных данных, которые предложат Минфин и правительство.

«Будем ждать конкретных цифр. Известно, что эти доходы выросли. Ожидается, что они будут достаточно высокими, даже больше, чем в прошлые годы. Однако в правительстве есть идеи по поводу бюджетного правила. На них надо посмотреть внимательно, потому что здесь нужен совершенно другой подход —надо требовать стопроцентного отоваривания иностранной валюты, получаемой Россией за экспорт наших товаров. Если в прошлом году оно составляло около 50%, то сейчас отоваривается приблизительно четверть от того, что продаётся. Нам нужны товары, а не деньги. Мы должны обеспечить товарное изобилие и перестать тратить деньги в бюджетных правилах, выкидывать их в валютные резервы», — заявил депутат.

По мнению Фёдорова, правительству необходимо несколько сократить капитальные вложения по линии силовых ведомств.

«За счёт этого можно будет перераспределить средства на закупку вооружения, на гособоронзаказ и на денежное содержание», — пояснил спикер.

Также депутат Госдумы рассказал об основных тратах и доходах бюджета.

«Основные доходы по-прежнему будут от экспорта, как это и было всегда, а большая часть расходов придётся на социальную сферу, поддержку регионов, оборону и безопасность», — подчеркнул Фёдоров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал главными целями бюджета перестройку экономики и выполнение нацпроектов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

