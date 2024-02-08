Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

Соответствующее соглашение подпишут онлайн в четверг британский министр торговой политики Грег Хэндс и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что торговля большинством товаров, кроме яиц и птицы, между двумя странами будет беспошлинной «как минимум до 2029 года благодаря согласованному продлению с целью поддержки долгосрочного экономического восстановления Украины». Лондон назвал меры «самой щедрой тарифной льготой», предлагаемой какому-либо государству.

«Наряду с соглашением о цифровой торговле, которое направлено на поддержку электронных торговых связей ... продление беспошлинной торговли расширит возможности для украинского бизнеса в ключевых секторах», — указали в британском правительстве.

Ранее министерство транспорта Великобритании предложило передавать Киеву устаревшие автомобили, подлежащие утилизации, пишет Ura.ru.