Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года
Великобритания продлит режим беспошлинной торговли с Украиной по меньшей мере до 2029 года. Об этом сообщили в правительстве Соединенного Королевства.
Соответствующее соглашение подпишут онлайн в четверг британский министр торговой политики Грег Хэндс и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
Отмечается, что торговля большинством товаров, кроме яиц и птицы, между двумя странами будет беспошлинной «как минимум до 2029 года благодаря согласованному продлению с целью поддержки долгосрочного экономического восстановления Украины». Лондон назвал меры «самой щедрой тарифной льготой», предлагаемой какому-либо государству.
«Наряду с соглашением о цифровой торговле, которое направлено на поддержку электронных торговых связей ... продление беспошлинной торговли расширит возможности для украинского бизнеса в ключевых секторах», — указали в британском правительстве.
Ранее министерство транспорта Великобритании предложило передавать Киеву устаревшие автомобили, подлежащие утилизации, пишет Ura.ru.
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