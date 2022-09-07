«Бред и чушь»: Путин прокомментировал попытки ограничить цены на российские энергоресурсы
Попытки Запада ограничить цены на российские энергоресурсы — «бред» и «чушь», считает президент Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
Ранее страны Группы семи договорились о введении предельных цен на нефть из РФ. Меры должны вступить в силу с 5 декабря. При этом уровень потолка цен на энергоресурсы еще обсуждается. Также западные страны намерены ввести лимиты цен на газ, пишет «Свободная пресса».
«Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», — подчеркнул Путин, комментируя эту инициативу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru