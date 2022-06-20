Боррель: Все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России

Санкции Евросоюза не затрагивают удобрения и продовольствие российского производства. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

США готовы устранить все препятствия для экспорта из России удобрений и продовольствия

На встрече министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге дипломат подчеркнул, что введенные против РФ ограничения «не касаются удобрений и продовольствия», пишет RT.

«Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – цитирует Борреля ТАСС.

В мае Евросоюз принял очередной, шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает в том числе введение частичного нефтяного эмбарго и отключение некоторых банков от международной платежной системы SWIFT, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
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