Боррель: Все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России

На встрече министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге дипломат подчеркнул, что введенные против РФ ограничения «не касаются удобрений и продовольствия», пишет RT.

«Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – цитирует Борреля ТАСС.

В мае Евросоюз принял очередной, шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает в том числе введение частичного нефтяного эмбарго и отключение некоторых банков от международной платежной системы SWIFT, напоминает РЕН ТВ.

