Боррель: Все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России
Санкции Евросоюза не затрагивают удобрения и продовольствие российского производства. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
На встрече министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге дипломат подчеркнул, что введенные против РФ ограничения «не касаются удобрений и продовольствия», пишет RT.
«Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – цитирует Борреля ТАСС.
В мае Евросоюз принял очередной, шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает в том числе введение частичного нефтяного эмбарго и отключение некоторых банков от международной платежной системы SWIFT, напоминает РЕН ТВ.
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