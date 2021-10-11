Боррель: Евросоюз может приобрести у России больше газа
Европе могут понадобиться дополнительные объемы российского газа. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
Говоря о связи между ростом цен на энергоресурсы и давлением из-за проекта «Северный поток-2», Боррель поделился мнением, что Россия пытается таким образом пытается решить в свою пользу вопрос с сертификацией трубопровода.
В то же время глава евродипломатии признал, что Брюссель по-прежнему испытывает потребность в российском топливе, которого в нынешней ситуации понадобится больше, чем предусмотрено контрактом.
«Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое значение», — добавил Боррель.
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