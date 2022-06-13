Борисов рассказал, что Россия имеет в наличии почти все типы беспилотников

Как отметил курирующий оборонно-промышленный комплекс зампред правительства, РФ с опозданием занялась серьезным внедрением беспилотников.

«Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому - мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических и оперативных и оперативно-тактических», - указал Борисов.

Также вице-премьер отметил в интервью, что российское оружие неплохо показывает себя в ходе специальной военной операции на Украине.

