Борисов рассказал, что Россия имеет в наличии почти все типы беспилотников

Россия имеет в наличии почти все типы беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК.

Вице-премьер Борисов оценил используемое на Украине российское вооружение

Как отметил курирующий оборонно-промышленный комплекс зампред правительства, РФ с опозданием занялась серьезным внедрением беспилотников.

«Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому - мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических и оперативных и оперативно-тактических», - указал Борисов.

Также вице-премьер отметил в интервью, что российское оружие неплохо показывает себя в ходе специальной военной операции на Украине.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияБеспилотники
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