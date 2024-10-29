«Иные приоритеты»: Гутенев назвал ставку ЦБ помехой для темпов импортозамещения
Многие предприниматели сегодня будут вынуждены приостанавливать даже те проекты по импортозамещению, которые находятся на высокой стадии реализации, отметил в эфире НСН депутат Владимир Гутенев.
Быстрым темпам импортозамещения в ряде отраслей промышленности РФ мешает высокая ключевая ставка Центробанка, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что компании РФ столкнулись с «глубоким кризисом» замещения поставщиков и поиска аналогов от отечественных производителей. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на исследование «Технологий доверия». В онлайн-опросе и интервью приняли участие почти 60 компаний – лидеров рынка из 15 отраслей, среди которых наиболее широко представлены металлургическая, нефтегазовая и строительная отрасли. Гутенев отметил, что в целом импортозамещение идет успешно, однако есть ряд проблем.
«Нужны правильно сформированные меры поддержки, то есть не запретительные пошлины на экспортную продукцию, а создание ценовых преференций для отечественного производителя… Ранее, если аграрий выбирал отечественный комбайн, он получал 15% субсидию и этой ценовой преференции было достаточно для того, чтобы за 8-10 лет от 19% рынка выйти на 61% рынка. В нынешних условиях, когда это не только экономически целесообразно, но и санкции нас к этому подталкивают, импортозамещение могло бы быть крайне быстрым, оно могло бы быть глобальным. В течение трех-четырех лет были бы тектонические сдвиги, но для этого необходимы несколько иные финансово-банковские приоритеты. В первую очередь, что касается ключевой ставки», – сказал Гутенев.
По словам депутата, многие предприниматели сегодня будут вынуждены приостанавливать даже те проекты по импортозамещению, которые находятся на высокой стадии реализации.
«Очень многие предприниматели не рискнут кредитоваться. Даже более того, не то чтобы вкладываться в новые инвестиции… Думаю, даже будут по каким-то направлениям, где это возможно, приостанавливать уже те проекты, которые находятся в высокой стадии реализации. Поэтому, к сожалению, сейчас проблемой номер один является даже не трудовые ресурсы», – указал собеседник НСН.
При этом Гутенев указал, что импортозамещение в целом идет успешно, особенно в обрабатывающей промышленности.
«По крайней мере, если не было бы успешного импортозамещения, то мы не видели бы таких высоких темпов роста, прежде всего в обрабатывающей промышленности. Это не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Думаю, что у нас могли бы быть результаты еще выше, если бы тот спрос, который сохраняется у некоторых компаний на отечественные комплектующие, был бы закрыт за счет инвестиций, поскольку маржинальность по этим поставкам довольно высока. Да, смена произошла в направлении поставок, но поставки из Юго-Восточной Азии, как показала практика, по качеству абсолютно не хуже того, что мы получали из Европы и из Америки. Основная проблема в том, что мы не имеем доступа к адекватным деньгам, особенно это касается успешной экспансии за рубеж... Имеется в виду и атомная промышленность, и промышленность ВПК, и сельхозпродукция. Сложнее всего импортозамещение идет в приборостроении и компонентной базе по понятным причинам», – добавил он.
В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что процессы импортозамещения идут быстрыми темпами и тем самым укрепляют технологический суверенитет России. По словам главы государства, это имеет крайне важное значение в условиях сложной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, а также беспрецедентного давления со стороны некоторых стран, передает «Радиоточка НСН».
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