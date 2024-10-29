«Иные приоритеты»: Гутенев назвал ставку ЦБ помехой для темпов импортозамещения

«Нужны правильно сформированные меры поддержки, то есть не запретительные пошлины на экспортную продукцию, а создание ценовых преференций для отечественного производителя… Ранее, если аграрий выбирал отечественный комбайн, он получал 15% субсидию и этой ценовой преференции было достаточно для того, чтобы за 8-10 лет от 19% рынка выйти на 61% рынка. В нынешних условиях, когда это не только экономически целесообразно, но и санкции нас к этому подталкивают, импортозамещение могло бы быть крайне быстрым, оно могло бы быть глобальным. В течение трех-четырех лет были бы тектонические сдвиги, но для этого необходимы несколько иные финансово-банковские приоритеты. В первую очередь, что касается ключевой ставки», – сказал Гутенев.

По словам депутата, многие предприниматели сегодня будут вынуждены приостанавливать даже те проекты по импортозамещению, которые находятся на высокой стадии реализации.

«Очень многие предприниматели не рискнут кредитоваться. Даже более того, не то чтобы вкладываться в новые инвестиции… Думаю, даже будут по каким-то направлениям, где это возможно, приостанавливать уже те проекты, которые находятся в высокой стадии реализации. Поэтому, к сожалению, сейчас проблемой номер один является даже не трудовые ресурсы», – указал собеседник НСН.

При этом Гутенев указал, что импортозамещение в целом идет успешно, особенно в обрабатывающей промышленности.